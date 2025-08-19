Mila Kunis recordó el tormento que sufrió durante la preparación de un importante film

La actriz se refirió a una de sus películas más relevantes y aseguró que la demanda física fue mayor a la esperada.

En el año 2010, El cisne negro se convirtió en uno de los largometrajes más importantes de la temporada. El título dirigido por Darren Aronofsky y protagonizado por Natalie Portman, contaba la historia de una bailarina clásica, y la compleja rivalidad que establecía con otra talentosa colega de compañía llamada Lily (interpretada por Mila Kunis). Y a quince años del estreno de esa película, la propia Kunis reveló las terribles exigencias a las que se sometió en los meses previos al rodaje.

En una nota con Vogue, Kunis aseguró: “Mi preparación consistió en bailar mucho y comer muy poquito, lo que yo sé que se supone que no tendría que contar, pero es la verdad. Tomaba un montón de caldo y bailaba unas doce horas por día”. Más adelante, y detallando los retos físicos de componer a Lily, la actriz agregó: “Se suponía que solo debíamos prepararnos durante tres meses antes del comienzo de la filmación, pero perdimos algo de financiamiento, así que ese tiempo se extendió a seis meses mientras Darren trataba de encontrar más dinero. Por un dolor de cabeza para Darren, pero Nat y yo estábamos felices porque teníamos tres meses más para bailar”.

Otro de los aspectos más complejos durante la realización de El cisne negro, fueron las escenas de ballet clásico, que resultaban muy demandantes para las intérpretes. Y sobre eso, Kunis destacó: “Estábamos filmando los bailes durante horas, y yo quedaba con moretones por todas las costillas solamente de ser levantada una y otra vez”.

En la misma nota, Aronofsky confesó que intentó sembrar fricciones entre ambas actrices, con el objetivo de llevar una mayor verdad al enfrentamiento que ambas mantenían en pantalla. Pero ellas rápidamente se dieron cuenta de esa maniobra, según contó el director: “Mi jugada era que intentaba ser un director escurridizo, y provocar que entre ambas discutieran. Pero Mila y Natalie rápidamente se dieron cuenta de lo que estaba haciendo, y se reían de mí, así que pronto todo se convirtió en un chiste. Las dos son muy astutas”.

La competencia con Julia Stiles

A pesar de haber estado alejada de los sets durante un buen tiempo, Julia Stiles siempre está en la lista de los productores de Hollywood. Mientras que el año pasado protagonizó junto a Heather Graham, Chosen Family, este año debutó como directora con Wish you were Here. En un repaso sobre su carrera, la actriz habló sobre sus amigas en la industria y recordó el día que compitió con Natalie Portman por un papel.

“Estaba haciendo la audición en Nueva York. Era un grupo pequeño. Recuerdo haber visto a Natalie Portman y haber quedado realmente deslumbrada”, le confesó Stiles a People, quién por ese entonces debió audicionar contra ella para una película de la cual no reveló el nombre. A los nervios por conseguir el papel se sumó la presión de saber quién era su contrincante. “Pensé: ‘Oh, nunca voy a conseguir este trabajo’. Ella ya era muy famosa”, dijo en un episodio del podcast People in the ‘90s.

LeAnn Rimes, Josh Hartnett y Michelle Williams fueron otros de los nombres que se presentaron junto a ella, aunque ellos “ya estaban en Los Ángeles”, contó. No sólo las audiciones la cruzaron con muchos nombres famosos sino también el secundario, donde estudió con Christina Ricci. “En mi último año de secundaria, me cambié a una escuela de artes escénicas y Christina Ricci estaba allí”, reveló mientras aseguraba que su círculo de amigos famosos creció a medida que su carrera fue en ascenso.

“Una vez que conseguís el trabajo y estás en el lugar, no solo te ves obligada a pasar tiempo con todo el mundo y rápidamente te hacés amiga, sino que también tenés la confianza de que ya tenés el trabajo. Nos hacemos más amigos de la gente que ves todos los días”, reflexionó sobre las consecuencias que tiene pasar tantas horas en