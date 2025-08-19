Una joven le transfirió $290 mil a su hermano sin saber que hackearon su teléfono

Una vecina de Clodomira fue víctima de una estafa tras recibir mensajes desde la cuenta hackeada de su hermano en WhatsApp. La Fiscalía ordenó una investigación para identificar a los responsables.

Por disposición de la fiscal Cecilia Pacheco, personal del Departamento de Delitos Económicos lleva adelante una investigación para identificar a los delincuentes que, tras hackear una cuenta de WhatsApp, estafaron a una mujer por la suma de 290.000 pesos.

La causa se inició a partir de la denuncia presentada en la Comisaría 16 por Cristina, una empleada administrativa de 49 años, residente en el barrio Almirante Brown de Clodomira.

Según relató la denunciante, mientras se encontraba en su domicilio recibió un mensaje desde el número de su hermano Walter, en el que este le pedía dinero con carácter de urgencia. Convencida de que se trataba realmente de su familiar, Cristina transfirió el monto solicitado a un CVU que le fue indicado, a nombre de Noelia Anahí Ojeda, utilizando su billetera virtual Naranja X.

Una hora más tarde, la mujer volvió a recibir otro mensaje del mismo contacto pidiéndole más dinero, lo que le generó dudas. Al comunicarse telefónicamente con su hermano, este le confirmó que su cuenta había sido hackeada y que los estafadores estaban solicitando dinero a varios de sus conocidos.

Al tomar conciencia de lo ocurrido, Cristina acudió inmediatamente a la policía para radicar la denuncia. Con estos datos, la fiscalía ordenó las actuaciones de rigor y el inicio de las diligencias investigativas para dar con los responsables del hecho.