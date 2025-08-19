Ingresar
Causa Cecilia Strzyzowski: este miércoles se reanudan las audiencias en Chaco

La imputada Marcela Acuña fue trasladada bajo un fuerte operativo policial a la Fiscalía en lo Penal Especial de Derechos Humanos, lugar donde realizó denuncias por malos tratos.

Hoy 08:06

En tanto, según informa Diario Norte de Chaco, esta semana se reanudan las audiencias preliminares. Asó lo definió la jueza técnica Dolly Fernández quien anticipó que las audiencias se realizarán el 20, 21 y 22 de agosto, a partir de las 8.

Fernández explicó que la extensión de las audiencias se debe a la cantidad y complejidad de las pruebas que la Fiscalía propone, así como a las objeciones que las defensas ejercen, lo cual naturalmente demanda tiempo. Subrayó, sin embargo, que el proceso muestra un "avance considerable".

