Santa Fe: un ladrón se arrojó al vacío al ser sorprendido robando en un conocido shopping

El sujeto fue descubierto por la policía y en su intento de huida corrió hacia los pisos superiores y se lanzó desde unos seis metros de altura. Sufrió una lesión en la rodilla y quedó detenido.

Hoy 08:14

El insólito episodio ocurrió el domingo último en el centro comercial Portal Rosario, cuando efectivos que cubrían servicio adicional fueron alertados sobre un movimiento sospechoso en la playa de estacionamiento de planta baja.

Según la información proporcionada por La Capital de Rosario, el individuo había roto la cañería de un equipo de aire acondicionado con fines de robo.

Al verse rodeado, el hombre corrió hacia la rampa de acceso de calle Víctor Mercante, pero al encontrar los portones cerrados decidió seguir subiendo hacia los pisos superiores. Sin salida posible, terminó lanzándose desde unos seis metros de altura y cayó en un sector parquizado interno del complejo.

El estado de salud y la causa

El sospechoso fue atendido por personal del SIES, que le diagnosticó un trauma en la rodilla izquierda, por lo que fue trasladado al Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria.

Tras la atención médica, quedó a disposición de la comisaría 10ª, que lleva adelante las actuaciones por tentativa de robo.