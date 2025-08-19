Los ejercicios más efectivos para reducir la presión arterial

Deben estar acompañados por un estilo de vida saludable, el control de la presión arterial y el colesterol y por chequeos regulares.

Hoy 08:49

La hipertensión arterial es una enfermedad común y tratable que afecta a todo el sistema de vasos sanguíneos y que se produce por el aumento, sostenido en el tiempo, de la presión arterial, es decir, de la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias. Se habla de presión alta cuando los valores están por encima de 140 y/o 90 milímetros de mercurio (mmHg).

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La única manera de saber si alguien tiene la presión arterial alta es a través de chequeos regulares, por lo que no son pocas las personas que la tienen y no lo saben. Una vez que se tiene conocimiento, se recomienden tomar ciertas medidas, sobre todo para evitar que la situación empeore y pueda ocasionar otros problemas de salud.

Además de una medicación adecuada en caso de que los profesionales médicos lo consideren necesario, también se suelen recomendar ciertos cambios en el estilo de vida, como la alimentación o la actividad física y hay ejercicios que puede hacer una gran diferencia en nuestra salud.

La clave es tener una vida activa

Uno de los consejos más frecuentes después de ser diagnosticados de presión arterial elevada es llevar una vida un poco más activa y, al principio, la mayoría apuesta por ejercicios que están más o menos al alcance de cualquier persona como caminar o hacer algún entrenamiento en casa. Si bien cualquier ejercicio es mejor que no hacer nada, no todos funcionan de igual manera para obtener los resultados que esperamos y hay ejercicios que son más indicados para cumplir nuestros objetivos.

Un estudio publicado por el British Journal of Sports Medicine comparó la eficacia de diferentes tipos de ejercicio y llegó a la conclusión de que, si bien los ejercicios aeróbicos como correr, nadar o andar en bicicleta son una gran ayuda, es más efectivo apostar por los ejercicios isométricos, que implican tensión muscular sin necesidad de moverse en el sitio y suelen emplearse para recuperar músculo que se atrofió o que no se trabaja desde hace tiempo.

Son ejemplo de este tipo de ejercicios las zancadas, las sentadillas contra la pared, las elevaciones de cadera, la plancha o los abdominales estáticos. En general son ejercicios que pueden hacerse sin salir de casa y para los que no es necesario tener un equipo complementario, mientras que son buenos para prevenir lesiones, mejorar la resistencia muscular, la densidad ósea y la postura.

Riesgos de la presión arterial alta

La presión arterial alta puede aumentar el riesgo de desarrollar otras afecciones médicas, como enfermedades del corazón, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia renal o daños en los ojos, entre otras si no se sigue un tratamiento adecuado.

Como es una patología que no suele presentar síntomas, puede influir en el desarrollo de estas enfermedades sin que el paciente se dé cuenta y los casos más graves de hipertensión sí que pueden presentar algunos síntomas, como dolor de cabeza fuerte, confusión, náuseas, cambios en la visión o sangrado nasal.

Una forma sencilla de asegurarse de que la presión se mantiene en niveles estables es acudir a una farmacia o centro de salud (o también se puede tener un tensiómetro en casa) para medirse la tensión de manera periódica. Esto no sustituye el consejo del profesional médico, pero puede ayudarnos a saber si el tratamiento está siendo efectivo o si tenemos que acudir a nuestro médico para consultarle sobre cambios o mejoras.