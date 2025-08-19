Moody's destacó la desaceleración de la inflación en la Argentina y mejoró sus perspectivas para la región

La calificadora de riesgo corrigió al alza sus proyecciones de crecimiento para América latina en 2025.

Hoy 09:15

La calificadora de riesgo Moody's destacó la desaceleración de la inflación en la Argentina en lo que va del año y mejoró sus perspectivas para el resto de la región en cuanto al crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI).

Moody's compartió su informe de Panorama Económico para Latinoamérica, donde corrigió al alza sus proyecciones de diciembre de 2024 para el PBI general, las cuales pasaron del 2,1% al 2,2%, luego de que el primer trimestre la economía regional avanzara un 3,1%.

En cuanto a la Argentina, la calificadora destacó la "estabilización financiera" y la fuerte baja de la inflación desde el año pasado, y afirmó que pese a que la economía argentina enfrenta algunos desafíos, esta "recuperación sólida" podría extenderse hasta 2026, con mejoras en la inflación, empleos y cuentas fiscales.

Entre los principales riesgos, Moody's remarca que las elecciones legislativas de octubre como un punto de inflexión, donde un resultado adverso al Gobierno puede derivar en "consecuencias significativas" en materia de la política económica.

No obstante, el crecimiento previsto de la economía argentina supera al promedio regional, y supone la "sorpresa positiva" del año, a pesar de la latente presión cambiaria y la dependencia del financiamiento externo.

El PBI de Argentina crecerá un 5,2% en 2025 y la inflación será superior al 40%

A futuro, Moody's proyecta que el PBI argentino crecerá un 3,5%, es decir, 1,7 puntos porcentuales menos que el 5,2% estimado para 2025, y que lo hará otro 3,5% en 2027.

En cuanto a la inflación, prevén un acumulado anual del 40,8% para 2025 y del 23,7% para 2026. Por su parte, la tasa de interés se ubicaría en el orden del 30,5% para fin de año, y de un 23,5% para 2026.