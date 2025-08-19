“Made in Lanús”, con dirección de Luis Brandoni, se presenta en Santiago del Estero

El clásico del teatro argentino se presentará el miércoles 3 de septiembre en el Teatro 25 de Mayo.

Hoy 11:09

El próximo miércoles 3 de septiembre a las 21:30, el Teatro 25 de Mayo será escenario de un verdadero clásico del teatro argentino: "Made in Lanús", una obra que dejó huella en varias generaciones y que ahora regresa con una renovada puesta en escena, bajo la dirección del reconocido Luis Brandoni.

Escrita por Nelly Fernández Tiscornia, esta historia profundamente argentina retrata el reencuentro de dos mundos: el de quienes se fueron y el de quienes se quedaron. Protagonizada por Alberto Ajaka, Cecilia Dopazo, Esteban Meloni y Malena Solda, la obra gira en torno a Mabel y Osvaldo, una pareja de argentinos que vive en Estados Unidos y vuelve al país tras diez años para asistir a un casamiento familiar.

Flyer

"Made in Lanús" es una pieza entrañable que, a pesar del paso del tiempo, sigue interpelando al público con temas vigentes como la migración, la identidad, la pertenencia y el arraigo. La puesta que llega a Santiago se destaca por la potencia actoral de su elenco y por la mirada honesta y humana con la que retrata una problemática tan presente en la historia argentina.

Entradas disponibles en:

norteticket.com

Boletería del Teatro 25 de Mayo, Avellaneda 373.

Una oportunidad imperdible para vivir una noche de teatro con sello nacional y grandes figuras sobre el escenario.