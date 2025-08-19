Rusia frena las expectativas y dice que una posible reunión entre Putin y Zelensky debe prepararse “minuciosamente”

El canciller ruso advirtió además que cualquier acuerdo para el fin de la guerra en Ucrania debe tener en cuenta "los intereses de seguridad" de Moscú.

Hoy 11:37

Mientras el mundo espera definiciones sobre una posible reunión entre los presidentes de Ucrania, Volodimir Zelensky, y de Rusia, Vladimir Putin, como anunció el mandatario estadounidense Donald Trump, Moscú salió bajar las expectativas y afirmó que el encuentro no sería inminente.

El canciller ruso, Serguéi Lavrov, afirmó este martes que cualquier acuerdo de paz en Ucrania deberá tomar en cuenta "los intereses de seguridad" de Moscú, y advirtió que una reunión entre Putin y Zelenski, debe "prepararse minuciosamente".

"Si no se respetan los intereses de seguridad de Rusia, ni se respetan plenamente los derechos de los rusos y los rusos parlantes que viven en Ucrania, no puede plantearse ningún acuerdo a largo plazo", declaró Lavrov en una entrevista con la televisión rusa.

El ministro se refirió también a la posibilidad de un encuentro próximamente entre Putin y Zelensky, pero matizó que dicha reunión deberá prepararse "minuciosamente".

"Cualquier contacto que involucre a los jefes de Estado debe prepararse minuciosamente", dijo Lavrov.

Estas declaraciones se producen después de que Trump afirmara que ha comenzado a "organizar" una reunión entre sus homólogos ruso y ucraniano tras celebrar un encuentro en Washington con Zelensky y varios líderes europeos, este lunes. El viernes, el jefe de la Casa Blanca se había reunido con Putin en Alaska, donde tuvieron un encuentro "productivo", según declararon ambos.

El mandatario ucraniano, por su parte, dijo este lunes que espera una posible reunión sin condiciones con el líder ruso en las próximas dos semanas.

A esta reunión le podría seguir otra, con participación de Trump, según el plan estadounidense.

A este respecto, el jefe de la diplomacia rusa aseguró que Moscú "no rechaza ningún formato de trabajo, ni bilateral, ni trilateral".

Sin embargo, enfatizó, estos formatos deben "comenzar desde el nivel de expertos y luego recorrer todas las etapas necesarias para preparar las cumbres".

"Este es el tipo de enfoque serio que siempre apoyaremos", afirmó.

Las exigencias de Rusia

Lavrov agregó que es "imposible hablar de una solución a largo plazo" sin tener en cuenta los intereses de seguridad de Rusia y los derechos de la población rusoparlante de Ucrania.

"Sin respeto a los intereses de seguridad de Rusia, sin pleno respeto a los derechos de los rusos y de las personas rusohablantes que viven en Ucrania, no se puede hablar de acuerdos a largo plazo, porque estas son las razones que deben eliminarse urgentemente en el contexto del (proceso de) arreglo", dijo.

Según el jefe de la diplomacia rusa, antes de negociar con Rusia, Zelensky debería de erradicar las leyes que "vulneran los derechos de los rusoparlantes".

"Es decir, ellos (representantes de Occidente) creen que esta persona debe asegurar los acuerdos con Rusia según le parezca oportuno y nadie dice que sería buena idea que derogara estas leyes antes de iniciar las negociaciones", aseguró.