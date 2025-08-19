El Concejo Deliberante aprobó el aumento del boleto urbano a $950

Los ediles aprobaron por mayoría el aumento del boleto urbano de pasajeros, que pasó de $850 a $950, tras un pedido de los empresarios por los crecientes costos operativos del servicio.

Hoy 12:13

El Concejo Deliberante de la Capital aprobó este martes, por mayoría, el aumento del precio del boleto urbano de pasajeros, que quedó fijado en $950, frente a los $850 que costaba hasta ahora. La votación resultó 7 a 3 a favor del incremento.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La decisión responde a un pedido formal de los empresarios del transporte público urbano, quienes habían solicitado un ajuste en la tarifa del boleto plano, argumentando que los valores actuales no cubren los crecientes costos operativos del servicio.

[En desarrollo]