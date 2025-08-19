Ingresar
El Concejo Deliberante aprobó el aumento del boleto urbano a $950

Los ediles aprobaron por mayoría el aumento del boleto urbano de pasajeros, que pasó de $850 a $950, tras un pedido de los empresarios por los crecientes costos operativos del servicio.

Hoy 12:13

El Concejo Deliberante de la Capital aprobó este martes, por mayoría, el aumento del precio del boleto urbano de pasajeros, que quedó fijado en $950, frente a los $850 que costaba hasta ahora. La votación resultó 7 a 3 a favor del incremento.

La decisión responde a un pedido formal de los empresarios del transporte público urbano, quienes habían solicitado un ajuste en la tarifa del boleto plano, argumentando que los valores actuales no cubren los crecientes costos operativos del servicio.

[En desarrollo]

