La actriz comparó el fallecimiento de su esposo Jeff Baena con la película de terror The Gorge, describiendo su duelo como un “océano gigante de horriblezas”.

Hoy 12:00

Aubrey Plaza habló sobre el duelo que está atravesando tras la muerte de su esposo, Jeff Baena.

En su participación en el podcast Good Hang con Amy Poehler, Plaza le contó a su compañera de Parks and Recreation que la vida ha sido una “lucha diaria” desde que Baena falleció por suicidio en enero, aunque se mantiene “muy agradecida de seguir avanzando en el mundo”.

En un breve intercambio sobre cómo está afrontando la pérdida, la estrella de The White Lotus comparó su duelo con The Gorge, la película de acción y terror protagonizada por Miles Teller y Anya Taylor-Joy. Plaza explicó que la analogía comenzó como una broma, pero también refleja cómo se siente realmente.

The Gorge narra cómo dos francotiradores altamente entrenados ocupan torres de vigilancia en lados opuestos de un vasto y altamente clasificado desfiladero, protegiendo al mundo de un mal misterioso que acecha en su interior. Plaza dijo que su duelo es el abismo que separa las torres.

Ella explicó: "En todo momento, hay un océano gigante de horriblezas, así es, como ahí, y puedo verlo, y a veces solo quiero lanzarme y estar en él. Luego, a veces, solo lo miro. Luego, a veces trato de alejarme, pero siempre está allí, y los monstruos quieren atraparme, como Miles Teller y Anya Taylor-Joy."

Baena fue guionista y director de cine, conocido por Life After Beth (2014), Joshy (2016), The Little Hours (2017), Horse Girl (2020) y Spin Me Round (2022). Tenía 47 años cuando falleció y se había casado con Plaza en 2021.

Tras su muerte, Plaza publicó un comunicado expresando: "Es una tragedia inimaginable. Estamos profundamente agradecidos con todos los que nos han ofrecido su apoyo."

La noticia del fallecimiento de Baena conmocionó a Hollywood, y el cineasta fue recordado con cariño en tributos de Alison Brie, Adam Pally, Molly Shannon y muchos más.