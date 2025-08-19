Yacimientos Carboníferos Río Turbio fue convertido en sociedad anónima para su futura privatización

La medida incluye al yacimiento y a los servicios ferroportuarios. Es un nuevo paso en el plan de ajuste y reorganización del aparato productivo estatal.

Hoy 12:07

El Gobierno transformó en sociedad anónima a Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), la empresa que opera la mina de carbón de Santa Cruz, y los servicios ferro-portuarios en Punta Loyola y Río Gallegos. La firma figura en la Ley Bases para ser privatizada de manera parcial.

YCRT se llama desde ahora Carboeléctrica Río Turbio S.A. El Ejecutivo fijó un capital inicial de $30 millones. Lo hizo a través de la resolución 1181, publicada este martes en el Boletín Oficial.

En ese sentido, encomendó a las secretarías de Energía y de Minería a designar las autoridades de la flamante firma. La nueva sociedad tendrá “como objeto llevar a cabo, por sí, por intermedio de terceros o asociada a terceros, la explotación del complejo minero-carbonífero, ferroviario, portuario y energético del mismo nombre".

En febrero, mediante el decreto 115, el Gobierno habilitó que la empresa Yacimiento Carbonífero de Río Turbio (YCRT) se transformara en la sociedad anónima Carboeléctrica Río Turbio.

El Estado cuenta con el 95% de las acciones a través de la Secretaría de Energía, mientras el 5% restante quedó en manos de la Secretaría de Minería.

Por la Ley Bases, el complejo minero ubicado en Santa Cruz está sujeto a privatización parcial. Es decir, que el Estado debe mantener una participación mayoritaria en la operatoria de Río Turbio.