Gimena Accardi, contra el hate en redes: “No estoy leyendo nada para cuidar mi salud mental”

La actriz se expresó sobre los ataques que recibe en plataformas digitales y remarcó que no tiene que rendir cuentas a nadie.

Hoy 12:21

A la salida de Olga, tras la confirmación que hizo sobre la infidelidad que tuvo mientras estaba en pareja con Nico Vázquez, Gimena Accardi se mostró ofuscada por el odio que recibió en las redes.

Rodeada de cronistas de canales de televisión, la actriz dijo que para ella era “una vergüenza total tener que estar hablando de algo que corresponde al ámbito privado”.

“No debería estar dando explicaciones, porque las únicas explicaciones que tenía que dar eran a Nico, y ya se las di y quedó entre cuatro paredes. Quedó en algo que una pareja puede vivir en 18 años”, detalló.

Luego se refirió a la repercusión negativa en las redes sociales. “Lamento este escarnio total y absoluto de algo que es privado. Yo no pertenezco al Estado, a mí no me votaron, no le debo explicaciones a la gente de lo que hago con mi vida privada. Bastante tengo con el dolor que tengo de haberle causado un dolor a mi marido”, lanzó.

Además, habló de que el “hostigamiento” que recibe es algo que vive “hace un montón” y dejó una fuerte reflexión sobre el tema: “Cerré todo. No estoy leyendo nada porque no me quiero suicidar mañana. Es es demasiado el odio y el hostigamiento. No sé ni que está pasando. Prefiero no leerlo por mi salud mental”, definió.