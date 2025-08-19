Anya Taylor-Joy será Joni Mitchell en el biopic dirigido por Cameron Crowe

La actriz interpretará a la cantante en un biopic que también contará con Meryl Streep y busca retratar de manera íntima y poco convencional la vida de la icónica cantautora.

Hoy 12:30

La actriz Anya Taylor-Joy asumirá uno de los desafíos más importantes de su carrera: dará vida a Joni Mitchell en la película biográfica que prepara Cameron Crowe, centrada en los años de mayor esplendor de la cantautora canadiense.

El film contará también con Meryl Streep, quien interpretará a Mitchell en su etapa madura, marcada por el aneurisma cerebral que la artista sufrió en 2015.

Taylor-Joy se impuso en el casting frente a Kristine Froseth (The Buccaneers), cuya prueba fue calificada como “fantástica”, aunque la protagonista de Gambito de dama no sólo aporta mayor reconocimiento internacional, sino también un notable parecido físico con la cantante de Blue.

El proyecto, que Crowe impulsa desde hace años, sufrió demoras a raíz de los incendios que afectaron la residencia del director en Los Ángeles a comienzos de 2025. Tras esos contratiempos, el inicio del rodaje está previsto para finales de este año o principios de 2026.

Para Crowe, ex periodista de Rolling Stone en los años 70, el film tiene un carácter personal: entrevistó a Mitchell en 1979 y mantiene con ella una estrecha amistad. En los últimos tres años ambos han trabajado juntos en el guion, con la intención de ofrecer un retrato íntimo y poco convencional, alejado de las fórmulas clásicas del biopic.

