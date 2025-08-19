Nuevo canal único digital para reclamos en Defensa del Consumidor

Se trata de una plataforma centralizada que apunta a facilitar el proceso de denuncias y mejorar la eficiencia del sistema.

Hoy 14:15

El Gobierno modificó el sistema de reclamos de los consumidores. Las medidas incluyen la creación de un canal federal único para recibir reclamos ante Defensa del Consumidor y modificó la figura del Defensor del Cliente.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Con la publicación de las disposiciones 890 y 893 en el Boletín Oficial, se habilitó a la Ventanilla Única Federal de Reclamos como único canal formal, digital y federal para la presentación de reclamos de consumo. Esta herramienta permitirá a los consumidores iniciar gestiones sin intermediarios.

En tanto, la disposición 893 actualiza la figura del Defensor del Cliente, que podrá ser interno o externo a cada empresa, y funcionar de manera unipersonal o colegiada. Esta herramienta busca que más proveedores adopten esta herramienta para resolver quejas de manera simple, directa y sin necesidad de llegar a instancias judiciales.

“Se considera pertinente y necesaria la actualización, adecuación y simplificación de su régimen de aplicación a los efectos de ampliar los alcances de dicha figura, permitiendo que más proveedores la adopten logrando mayor agilidad y eficacia en cuanto a la recepción y el tratamiento de los reclamos de los consumidores”, justifican desde el Gobierno.

El Gobierno creó la Ventanilla Única Federal de Reclamos, un único canal nacional que recibe todas las denuncias de los consumidores. Este mecanismo permite centralizar la información y derivar los reclamos a la jurisdicción correspondiente. Lo hizo a través de la disposición 890.

En tanto, la disposición 893 actualiza la figura del Defensor del Cliente. Esta herramienta busca que más proveedores adopten esta herramienta para resolver quejas de manera simple, directa y sin necesidad de llegar a instancias judiciales.

A continuación, los principales cambios en la figura del Defensor del Cliente: