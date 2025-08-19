El CIC San Carlos cerró con éxito la Copa Regional NOA de Futsal “Ariel Pablo Toviggino”

Autoridades destacaron el valor de estos espacios como promotores de salud, recreación y encuentro para todos los vecinos.

Hoy 14:48

El CIC San Carlos fue escenario de la Copa Regional NOA de Futsal “Ariel Pablo Toviggino”, una competencia que reunió a delegaciones de toda la región y que contó con una gran participación de la comunidad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La actividad fue posible gracias al trabajo articulado entre el personal del CIC San Carlos, la Dirección de Deportes, la Dirección de Juventud y la Secretaría de Obras Públicas, que acompañaron la organización y el desarrollo del evento.

En este marco, también se inauguraron las nuevas luminarias del playón deportivo, lo que permitirá ampliar y mejorar las condiciones en que vecinos y vecinas disfrutan de las diversas actividades recreativas, deportivas y culturales que allí se realizan diariamente.

Al respecto, el secretario de Salud, César Scabuzzo, destacó: “Nos enorgullece ver cómo un espacio comunitario como el CIC San Carlos se convierte en un punto de encuentro, no solo para el deporte, sino también para la integración social. Estas acciones son parte de una política de Estado que busca recuperar el lazo humano, fomentar la vida sana y garantizar lugares accesibles y seguros para toda la comunidad.”

Por su parte, el director de Salud, Leonardo Jaimez Caro, expresó: “Desde la Secretaría de Salud celebramos la realización de esta Copa Regional, porque demuestra cómo el deporte puede ser un motor de integración, salud y recreación para toda la familia. La inauguración de las nuevas luminarias en el playón deportivo reafirma nuestro compromiso de seguir fortaleciendo los espacios comunitarios para que cada vecino y vecina pueda acceder a actividades en un entorno seguro y de calidad.”

Finalmente, se destacó que estas acciones se enmarcan en las políticas de Estado impulsadas por el intendente Roger Elías Nediani, que priorizan el cuidado de la salud, el deporte y la integración comunitaria como pilares fundamentales para el bienestar de la población.