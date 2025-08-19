Se hizo agua: Huracán cayó ante Once Caldas en el Ducó y se despidió de la Sudamericana

En Parque Patricios, por la vuelta de los octavos de final, el Globo que comenzó ganando el encuentro, pero pagó caro sus errores y cayó por 3 a 1. Además, terminó con 9 jugadores en cancha por dos expulsiones.

Hoy 21:27

En una noche pasada por agua y emociones al límite, Huracán quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2025 tras caer 3-1 frente a Once Caldas en el Tomás A. Ducó. El Globo había logrado igualar la serie con un gol de Miljevic de penal a los 39 minutos, pero apenas un minuto después, Dayro Moreno empató el encuentro y desmoronó la ilusión del equipo de Parque Patricios.

La tonta expulsión de Bisanz condicionó por completo el plan de Huracán, que pese a un buen inicio, se desmoronó en el complemento. En el primer tiempo, el equipo había impuesto condiciones con el despliegue de los laterales, el orden de Pérez, la ambición de Gil y la presencia de Giménez en el área. Sin embargo, el festejo extenso del penal bajó la intensidad y el equipo perdió concentración, lo que Once Caldas aprovechó para recuperar terreno y golpear en los momentos clave.

En el segundo tiempo, la historia se complicó aún más. Con un hombre menos y la presión del resultado, Huracán intentó sostenerse gracias a la intensidad del Colo Gil, pero un nuevo gol del conjunto colombiano prácticamente sentenció la serie. Para colmo, sobre el final, Miljevic vio la roja por una insólita agresión que dejó al Globo con nueve hombres. El arquero Galíndez evitó una goleada mayor, en un cierre de partido marcado por los incidentes, los cruces entre jugadores y un clima muy caliente en el Ducó.

Con esta derrota, Huracán se despide de la Sudamericana y deberá enfocarse en recuperar confianza en el plano local. La bronca por la eliminación y el mal manejo de la ventaja inicial dejan lecciones para un equipo que pagó muy caro sus errores en una noche inolvidable… pero por lo negativo.