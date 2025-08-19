Alejandro Garnacho rechazó una oferta de un gigante de Europa

Con la decisión tomada de irse de Manchester United, el delantero de 21 años tiene acordado su contrato con Chelsea y espera que los clubes se pongan de acuerdo. Mientras tanto, le llegan propuestas y las deja de lado.

Alejandro Garnacho, de 21 años, habría definido su futuro: según informó Fabrizio Romano, el atacante argentino rechazó una oferta del Bayern Munich y está muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Chelsea. El futbolista, que no juega desde el 21 de mayo, busca salir de un Manchester United que viene de una de sus peores temporadas recientes.

La negociación con Chelsea, avanzada

El acuerdo entre Garnacho y el Chelsea ya está cerrado en términos personales, pero aún resta que los clubes definan las condiciones de la transferencia. En medio de la tensión, el delantero fue contundente en su postura: “Me venden o me quedo acá sin jugar por los próximos 6 o 12 meses”.

Su contrato con Manchester United vence recién en junio de 2028, pero la relación entre el jugador y la institución quedó desgastada tras los conflictos internos y la falta de protagonismo en el equipo dirigido por Ruben Amorim.

Una temporada difícil y sin Selección Argentina

El último partido oficial de Garnacho fue la derrota 1-0 ante Tottenham en la final de la Europa League, el pasado 21 de mayo. Desde entonces, no volvió a ser convocado y los Diablos Rojos cerraron la Premier League en la 15ª posición, salvándose del descenso por apenas cuatro puntos y quedando fuera de todas las competencias internacionales. El propio delantero lo resumió con crudeza: “Fue una mierda, no le ganamos a nadie”.

En cuanto a la Selección Argentina, Garnacho tampoco atraviesa un buen presente. Si bien estuvo en la prelista de Lionel Scaloni para los partidos contra Uruguay y Brasil a comienzos de año, terminó siendo desafectado. Desde entonces, no volvió a integrar ninguna nómina, algo que refleja su caída en la consideración del entrenador.

Chelsea espera cerrar la operación en los próximos días y, de concretarse, Garnacho iniciará una nueva etapa en la Premier League, buscando recuperar protagonismo y volver al radar de la Albiceleste.