Villa Ojo de Agua celebrará el día del niño este sábado 23 de agosto

Hoy 19:13

La Municipalidad de Villa Ojo de Agua organizará los festejos por el Día del Niño este próximo sábado 23 de agosto, a partir de las 14:30 hs en la Plaza Central "Manuel Belgrano".

La intendente de la ciudad, Dra. Mónica Bustamante, informó que se entregarán juguetes a los primeros 3.500 niños y que durante la jornada habrá sorteos de bicicletas, música y animación en vivo, además de juegos y actividades recreativas.

La mandataria comunal destacó: "Quiero invitar a todos los niños de la ciudad y del departamento Ojo de Agua a celebrar su día. Será una tarde llena de alegría y diversión en honor a nuestros más pequeños, quienes recibirán sus juguetes y podrán participar en los sorteos. También se repartirán golosinas y chocolate caliente, y se podrá disfrutar de castillos inflables, peluquería, maquillaje y pintura artística para dar rienda suelta a la creatividad."

Este evento marcará el inicio del programa de actividades organizadas por el Municipio en el marco del 141° Aniversario de Villa Ojo de Agua. La celebración central tendrá lugar el viernes 29 de agosto, con un acto protocolar y una gran fiesta popular que contará con la presentación de destacados artistas.