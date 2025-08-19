Fuentes participó del reconocimiento del Rotary Club Huarmi a los jardines de infantes municipales

El homenaje fue en el marco de las celebraciones por el Día de las Infancias.

Hoy 19:17

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, encabezó un homenaje que el Rotary Club Huarmi de Santiago del Estero rindió a los jardines de infantes municipales, en el marco de las celebraciones por el Día de las Infancias.

Realizada en el establecimiento N°1 "Blanca Nieves", durante la jornada hubo juegos, números artísticos, refrigerio y regalos sorpresa para los alumnos y sus familias, en reconocimiento al destacado rol social que las instituciones educativas del nivel inicial cumplen en la comunidad.

Además, en la ocasión se designó a la Ing. Norma Fuentes como Socia Honoraria del Rotary Club Huarmi, "por su intensa actividad en bien de la sociedad y su actitud solidaria para comprender y dar solución a los problemas que los vecinos requieren".

En este sentido, la jefa comunal resaltó "a la educación pública como promotora del progreso social, que permite el desarrollo de nuestros hijos en las mismas condiciones, para dejar un mundo mejor que el que hemos recibido".

"Agradezco a todo el personal docente por su compromiso con la formación de los más chicos, quienes aceptan el desafío de perfeccionarse continuamente para preparar a los alumnos para el mundo actual, con tecnología, robótica y juegos interactivos", indicó.

La Ing. Norma Fuentes también valoró "la articulación del Estado con las asociaciones civiles como el Rotary, con quienes trabajamos con el objetivo común de ayudar a los que más lo necesitan, fomentando la unión y la construcción de lazos comunitarios".

Por su parte, la presidenta del Rotary Club Huarmi, María Inés Saracco, destacó "el servicio de excelencia que los 26 jardines de infantes municipales brindan a los niños y las niñas de la ciudad, poniendo en valor la educación pública, accesible a todos los vecinos".

En tanto, la directora del establecimiento, Mónica Romano, remarcó que "el rol del sistema municipal es garantizar los derechos de los más chicos, escuchando siempre a las familias para construir una educación justa y de calidad que brinde a todos las mismas oportunidades".