Independiente busca recuperarse frente a Universidad de Chile en la vuelta de la Sudamericana

Hoy 19:34

Este miércoles desde las 21.30, Independiente enfrentará a Universidad de Chile en el Estadio Libertadores de América, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. El equipo de Julio Vaccari intentará recuperarse tras la derrota ante Vélez y cortar la racha de siete encuentros sin victorias, que lo dejó último en la zona B del Torneo Clausura. El ganador se medirá en cuartos con el vencedor de Universidad Católica (E) - Alianza Lima.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

Cómo llegan los equipos

Independiente viene de caer contra Vélez en Liniers y acumula una serie de tropiezos que incluye la eliminación de la Copa Argentina ante Belgrano. Para este partido, el Rojo no podrá contar con Matías Abaldo, expulsado, ni con Nicolás Freire, lesionado, pero buscará reencontrarse con su mejor versión y avanzar de ronda.

Universidad de Chile, por su parte, también perdió el fin de semana frente a Audax Italiano por 3-1, pero mantiene un buen presente en la liga chilena, donde se ubica segundo tras 20 fechas disputadas.

Probables formaciones

Independiente (vs U. de Chile):

Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Walter Mazzanti, Gabriel Ávalos, Santiago Montiel.

DT: Julio Vaccari

Universidad de Chile (vs Independiente):

Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Felipe Salomoni; Sebastián Rodríguez, Charles Aránguiz; Fabián Hormazábal, Javier Altamirano, Lucas Assadi, Lucas Di Yorio.

DT: Gustavo Álvarez