Independiente empataba frente a Universidad de Chile y el partido se suspendió por incidentes

El Rojo y el elenco chileno igualaban 1 a 1 y el encuentro tuvo que ser detenido por violentas agresiones entre los hinchas de ambas parcialidades.

Hoy 00:14

Caos en Avellaneda. Lo que prometía ser una jornada de Copa como cualquier otra terminó en incidentes y en una noche de locura que llevó a la suspensión del encuentro entre Independiente y Universidad de Chile. Hinchas de la U, ubicados en la Pavoni Alta del Estadio Libertadores de América, iniciaron incidentes arrojando proyectiles -butacas, palos, cascotes de mampostería y más- hacia los hinchas locales ubicados en la Pavoni Baja, desencadenando una escalada de violencia que dejó heridos de gravedad.

Los disturbios comenzaron durante el primer tiempo, luego de que los hinchas chilenos destruyeran los sanitarios del estadio para convertir la loza en proyectiles que utilizaron para atacar a los fanáticos del Rojo. En la popular baja, los hinchas de Independiente intentaron resguardarse, pero algunos resultaron heridos, como un joven con un corte sangrante en el cuero cabelludo tras ser alcanzado por uno de los lanzamientos.

Finalmente, el árbitro Gustavo Tejera suspendió el partido en el comienzo del segundo tiempo, con el partido igualado 1-1 y con la U de Chile ganando 2-1 en el global. Los hinchas visitantes fueron desalojados, aunque algunos permanecieron en la tribuna alta, donde fueron atacados por simpatizantes de Independiente en busca de revancha. Los incidentes, que incluyeron corridas y peleas en los alrededores del estadio, culminaron con varios heridos. Una noche vergonzosa.