¿Cuál fue la reacción en España tras el debut de Franco Mastantuono?

El argentino tuvo sus primeros minutos en el Real Madrid, ante el Osasuna, y los medios reaccionaron, con un vínculo por la polémica por la supuesta alineación indebida.

Hoy 20:18

El debut de Franco Mastantuono en el Real Madrid, con el triunfo 1 a 0 ante el Osasuna, fue un evento mediático destacado en España, con elogios por su desempeño inicial, al ingresar en el segundo tiempo, y con la ovación inicial de los hinchas, pero también opacado parcialmente por la polémica administrativa que, aunque no prosperó, generó un amplio debate en España. Esto, básicamente, por las declaraciones de Miguel Galán, presidente del presidente de Cenafe, el Centro Nacional de Entrenadores de Fútbol. De todas maneras, el Osasuna ya había expuesto que no reclamaría por alineación indebida.

El argentino fue el futbolista número 792 en debutar con la camiseta del Merengue, y los focos estuvieron puestos en él y en el primer partido de LaLiga con el técnico Xabi Alonso (ya había estado en el Mundial de Clubes.

Diario As

Mastantuono, recibido en loor de multitudes, el argentino fue salir al terreno y empezar a pedir el balón, muestra de su personalidad.

Diario Marca

Hay jugadores que, por lo que sea, caen de pie en el Bernabéu. Franco Mastantuono es uno de ellos. Desde que aterrizó en Madrid, el argentino ha sentido que la afición lo va a mimar. Pero también percibió que en su vestuario hay leyendas que caminan muy por delante. Al salir al campo para debutar con el Madrid se llevó una gran ovación, aunque tuvo la mala fortuna de hacerlo junto a Dani Carvajal. Su entrada quedó opacada por el atronador tributo al capitán blanco en su regreso al Bernabéu tras la dura lesión sufrida hace 10 meses.

Managing Madrid

El argentino entró en el primer bloque de cambios para sustituir a Brahim Díaz en la banda derecha e inmediatamente mostró la potencia de su pie derecho.

El Mundo

El estímulo del argentino, de 18 años, es también el del Bernabéu. Parte de los aficionados lo recibió al grito de "¡Franco, Franco!" cuando saltó a la calentar. Se llama Franco Mastantuono. Pidió balón, pidió el córner y probó a Herrera, en un decorado diferente, puesto que Osasuna se estiró, aunque sin que el Madrid lo aprovechara, visiblemente fatigado. Es una realidad que ha descansado menos que el resto.

Tomás Roncero

El comentarista de Cadena Ser fue muy elogioso. "Es un chico que tiene luz y una zurda de seda". (...) "En cuanto esté instalado en el equipo, será un jugador de esos que ponen al Bernabéu de pie". (...) "Tiene ese orgullo argentino... lo tiene todo para ser una estrella".

Sport de Barcelona

Decepcionó el debut del Madrid de Xabi Alonso y se fue apagando el argentino. La premiere del tercer extranjero más joven en la historia del club en debutar en LaLiga (Odegaard y Eto'o fueron más precoces) terminó sin poso. El ruido en las gradas por el debut del argentino se fue diluyendo por el temor del gol del empate de Osasuna. No se dio por vencido el argentino, que en los últimos instantes envió el balón al cuerpo de Herrera.

Mundo Deportivo de Barcelona

El argentino debutó en el Real Madrid y se notó que aún le falta para entenderse en el campo son sus compañeros.