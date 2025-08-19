Robo en un motel de Las Termas: un hombre despertó y descubrió que su acompañante huyó con su moto y su celular

El hecho ocurrió en un motel de Las Termas de Río Hondo, donde un hombre de 34 años denunció que al despertar descubrió que la mujer con la que había ingresado al lugar se había llevado sus pertenencias.

Hoy 20:32

Un insólito episodio se registró en la jornada del lunes en un motel de la ciudad de Las Termas de Río Hondo, cuando un hombre de 34 años denunció haber sido víctima de un robo.

De acuerdo con lo informado por la Policía, el damnificado relató que había ingresado al establecimiento en compañía de una mujer. Sin embargo, alrededor de las 11:30, al despertar, advirtió que ella ya no se encontraba en la habitación. En ese momento constató también el faltante de su motocicleta Yamaha Crypton y de su teléfono celular Motorola G24 Power.

El hombre reconoció que se encontraba en estado de ebriedad, lo que dificultó recordar mayores datos sobre la mujer. No obstante, gracias a las cámaras de seguridad del lugar, pudo identificarla.

La investigación quedó a cargo del fiscal de turno, Dr. Carlos Vega, quien ordenó el relevamiento de las imágenes de seguridad para dar con el paradero de la sospechosa.