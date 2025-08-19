Jorge Mukdise: “El desafío es llevar al Congreso la transformación que vivimos en Termas”

El intendente de Las Termas fue entrevistado este martes en el programa El Dueño de la Tarde de Radio Panorama.

El intendente de Termas de Río Hondo y candidato a diputado nacional por el Frente Cívico, Jorge Mukdise, dialogó este martes con Radio Panorama sobre lo que será su postulación. El jefe comunal aseguró que su candidatura representa un reconocimiento al proceso de transformación que atravesó la ciudad en los últimos años, en sintonía con las políticas impulsadas por el gobierno provincial. “Hoy Termas es un destino vigente y elegido en todo el país gracias a un trabajo conjunto que permitió romper la estacionalidad y generar oportunidades para miles de familias”, destacó.

Mukdise remarcó que su gestión priorizó la salud, la educación y el trabajo de los termeños, y que la inversión provincial en infraestructura fue clave para el desarrollo turístico y social de la ciudad. “Durante décadas se soñó con obras que parecían imposibles, como la costanera o el autódromo, y hoy son una realidad. Eso cambió la vida de nuestra gente, evitando el desarraigo y fortaleciendo el tejido social”, señaló.

De cara a su rol como legislador, el candidato sostuvo que su principal desafío será reivindicar el valor del Congreso Nacional y de la política como herramientas de transformación. “El Congreso es una institución clave para el equilibrio de la República. Su tarea impacta de manera directa en la vida de los ciudadanos, desde el sistema productivo hasta los derechos de las familias”, explicó, advirtiendo que es necesario recuperar el nivel de debate y respeto en la Cámara.

Finalmente, Mukdise llamó a fortalecer la confianza en la política y en las instituciones. “La democracia se construye con consensos a partir de las diferencias. Los legisladores debemos dar el ejemplo en el uso del lenguaje, en el respeto al otro y en la responsabilidad de representar a la sociedad. Nuestro compromiso es llevar la voz de Santiago al Congreso, con la misma seriedad y cercanía con la que trabajamos en Termas”, concluyó.