Neder en Quimilí: “El insulto no es gracioso, en esta elección se juega una forma de vida”

El senador nacional encabezó un plenario del Frente Fuerza Patria Peronista en la cabecera del departamento Moreno.

19/08/2025

El Frente Fuerza Patria Peronista realizó este martes un plenario dirigencial en Quimilí, cabecera del departamento Moreno, encabezado por el candidato a senador nacional José Emilio Neder, junto a los candidatos a vicegobernador, Carlos Silva Neder; y a diputado nacional, Marcelo Barbur; acompañados por el intendente local Dr. Diego Ponti y masiva concurrencia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La bienvenida estuvo a cargo del intendente Ponti, quien hizo referencia a su ingreso en la política fue “por vocación de militante peronista. Vemos hoy cómo cuando en el país no gobierna el peronismo la gente sufre. Nosotros apostamos a lo social que abraza y dignifica al vecino que necesita, y a la obra pública para impulsar mejor calidad de vida, por eso ya llevamos más de 1000 nuevas conexiones domiciliarias de agua corriente, iluminamos sectores urbanos sobre la Ruta, gestionamos e hicimos realidad un Centro de Monitoreo con más de 70 cámaras. Necesitamos defender estas políticas en el Congreso Nacional ante los embates del modelo empobrecedor de la extrema derecha”, remarcó.

Tras el saludo y los mensajes de Barbur y Silva Neder, quien acompaña como vicegobernador en la fórmula al candidato a gobernador Elías Suárez, el orador de cierre fue José Emilio Neder, afirmando que “el peronismo lo que busca es brindar posibilidades a la gente, siempre vamos a estar en contra del odio porque el odio destruye. Este personaje que preside el país usando un lenguaje tan despreciativo hacia los demás, capaz que antes el insulto a algunos hasta les podía parecer gracioso, pero hoy ya no causa ninguna gracia”.

“Porque ya está visto que no es gracioso quitar remedios a los jubilados, quitar la pensión a los discapacitados, quitar el Fondo de Incentivo a los docentes, a los jóvenes que sueñan con la vivienda propia decirle que no habrá nunca más obra pública, a los productores ver cómo se van destrozando las rutas nacionales por falta de mantenimiento, e los estudiantes la incertidumbre de no saber si podrán seguir teniendo Universidad pública y gratuita”, enumeró.

“Por eso este 26 de octubre cuando vayamos a votar, no estará en juego sólo el resultado de una elección sino algo mucho más importante: la forma de vida que queremos de aquí en más. A quienes no conocen ni la provincia ni el país eso no les importa, pero al peronismo sí, por eso es fundamental votar al Frente Fuerza Patria Peronista por una Argentina federal, donde haya justicia social y desarrollo”, concluyó.