Con Messi en duda, Inter Miami y Tigres UANL se enfrentan por un lugar en las semifinales de Leagues Cup

Hoy 23:36

Este miércoles 20 de agosto, desde las 21:00 (Argentina), Inter Miami y Tigres UANL se enfrentan por los cuartos de final de la Leagues Cup 2025. El duelo tendrá a Lionel Messi como principal incógnita, mientras que Luis Suárez buscará estirar su gran momento goleador.

El DRV PNK Stadium será el escenario de un duelo electrizante. El equipo dirigido por Javier Mascherano llega con confianza tras vencer 3-1 a LA Galaxy en la MLS y buscará meterse entre los cuatro mejores del certamen, aunque la gran incógnita pasa por la presencia de Lionel Messi, quien arrastra una molestia muscular.

Por su parte, Tigres, conducido tácticamente por Guido Pizarro, llega golpeado tras la derrota 1-3 ante Club América en la Liga MX, pero con el envión de haber goleado 4-1 a Houston Dynamo en la fase anterior de la Leagues Cup. Con un promedio de 2.33 goles por partido, el equipo mexicano promete dar batalla en un cruce que pinta para ser intenso de principio a fin.

En cuanto a las posibles formaciones, Inter Miami saldría con: Óscar Ustari; Marcelo Weigandt, Gonzalo Luján, Maxi Falcón, Jordi Alba; Tadeo Allende, Rodrigo De Paul, Sergio Busquets, Telasco Segovia; Lionel Messi o Yannick Bright y Luis Suárez. En caso de que el capitán argentino no esté desde el arranque, Bright ocuparía su lugar en el mediocampo.

Por el lado de Tigres UANL, la alineación probable sería: Nahuel Guzmán; Javier Aquino, Rómulo, José Purata, Jesús Garza; Diego Lainez, Francisco Brunetta, Bernardo Parra, Ozziel Herrera; Nicolás Ibáñez y Ángel Correa.