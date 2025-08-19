Emoción: un niño de siete años decidió donar sus juguetes al CIS Banda

Con la iniciativa propia de ayudar, el pequeño preparó regalos y cartas para entregar a los niños internados, acompañado por sus padres.

19/08/2025

Un gesto de solidaridad conmovió este fin de semana en el Centro Integral de Salud Banda, cuando un niño de apenas 7 años decidió reunir juguetes para donar a los pacientes pediátricos.

Niño en CISB

La iniciativa surgió de él mismo: escribió cartas, preparó caramelos y, con ayuda de sus padres, envolvió cada regalo para que los chicos recibieran una sorpresa especial. “Fue él quien tuvo la idea y nosotros lo acompañamos en todo el proceso”, contó su mamá, Aldana Suárez.

Gracias a la colaboración de un conocido y al apoyo del personal de salud, el pequeño pudo ingresar al hospital y recorrer junto a su familia las salas de Neonatología y del tercer piso, donde entregó los obsequios.

Las enfermeras y trabajadores del hospital destacaron el gesto y recibieron con alegría la visita, que llevó un momento de emoción y sonrisas a los niños internados.

Este acto solidario demuestra que la empatía y el deseo de ayudar no tienen edad, y que con pequeñas acciones se pueden generar grandes cambios en quienes más lo necesitan.