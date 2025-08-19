Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 20 AGO 2025 | 11º
X
WhatsApp

Emoción: un niño de siete años decidió donar sus juguetes al CIS Banda

Con la iniciativa propia de ayudar, el pequeño preparó regalos y cartas para entregar a los niños internados, acompañado por sus padres.

19/08/2025

Un gesto de solidaridad conmovió este fin de semana en el Centro Integral de Salud Banda, cuando un niño de apenas 7 años decidió reunir juguetes para donar a los pacientes pediátricos.

Niño en CISB Niño en CISB

La iniciativa surgió de él mismo: escribió cartas, preparó caramelos y, con ayuda de sus padres, envolvió cada regalo para que los chicos recibieran una sorpresa especial. “Fue él quien tuvo la idea y nosotros lo acompañamos en todo el proceso”, contó su mamá, Aldana Suárez.

Gracias a la colaboración de un conocido y al apoyo del personal de salud, el pequeño pudo ingresar al hospital y recorrer junto a su familia las salas de Neonatología y del tercer piso, donde entregó los obsequios.

Las enfermeras y trabajadores del hospital destacaron el gesto y recibieron con alegría la visita, que llevó un momento de emoción y sonrisas a los niños internados.

Este acto solidario demuestra que la empatía y el deseo de ayudar no tienen edad, y que con pequeñas acciones se pueden generar grandes cambios en quienes más lo necesitan.

TEMAS Solidaridad

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Brasil: una joven fue asesinada a golpes tras negarse a salir con un capo narco
  2. 2. Detuvieron a un joven que era buscado por diversos robos en Añatuya
  3. 3. Kicillof: “Hay que ganar en octubre, pero septiembre es la posibilidad concreta de ponerle un freno a Milei”
  4. 4. Ricardo Diab (CAME): “Las pymes están en una encerrona por falta de consumo y pérdida de rentabilidad”
  5. 5. Charly García recibió el título de Doctor Honoris Causa en la UBA
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT