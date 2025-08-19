Ingresar
Designaciones confirmadas: estos son los árbitros de Mitre y Güemes en la fecha 28

La Asociación del Fútbol Argentino designó a las autoridades para los partidos del Auri y el Gaucho en la segunda categoría del fútbol argentino. Los equipos santiagueños buscan cortar sus rachas negativas en una fecha clave del torneo.

Hoy 12:16

Se definieron los árbitros para la fecha 28 y tanto Mitre como Güemes ya conocen quiénes impartirán justicia en sus respectivos compromisos. Ambos equipos santiagueños atraviesan momentos complicados y necesitan sumar para levantar en la tabla.

Por un lado, Güemes visitará a Arsenal este sábado 23 de agosto desde las 15:30 horas en el Estadio Julio Humberto Grondona. El encargado de dirigir el partido será Nicolás Ramírez, acompañado por Pablo Acevedo y Maximiliano Castelli como asistentes, mientras que Pablo Giménez será el cuarto árbitro. El Gaucho llega con tres partidos sin ganar y buscará cortar la mala racha en Sarandí.

En tanto, Mitre recibirá a San Telmo el domingo 24 de agosto a las 15:30 horas en el Estadio Doctores José y Antonio Castiglione. El encuentro será dirigido por Carlos Córdoba, con Mariano Viale y Emanuel Serale como asistentes, y Luciano Julio ocupará el rol de cuarto árbitro. El Aurinegro arrastra cinco partidos sin triunfos y necesita sumar de a tres para recuperar terreno en la tabla y acercarse a la zona de reducido.

