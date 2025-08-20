Ingresar
Copa Libertadores: con Vélez, Estudiantes y Racing, así queda la llave de cuartos de final

El Fortín, la Academia y el Pincha pasaron de fase y se verán las caras. Así sigue el torneo.

20/08/2025

Se definen los octavos de final de la Copa Libertadores y, este miércoles, Estudiantes se transformó en el tercer argentino en pasar de fase al empatar 0-0 con Cerro Porteño y sostener la ventaja que había logrado en Paraguay. Ahora espera por Inter de Porto Alegre o Flamengo (en la ida, el Fla se impuso por 1-0).

Las revanchas comenzaron el martes y Vélez fue el primer clasificado a cuartos de final: el equipo de los Barros Schelotto le ganó 2-0 a Fortaleza, bajo un diluvio. Y ahora, y ahora, enfrentará a Racing, que dio vuelta la serie ante Peñarol al ganarle por 3-1 de manera agónica: primero jugarán en Liniers y la vuelta será en Avellaneda. Este martes, además, San Pablo eliminó a Atlético Nacional por penales (ahora, jugará ante Liga de Quito o Botafogo).

El jueves, finalmente, River recibirá a Libertad después del 0-0 en Asunción: el que pase, seguramente se las verá con Palmeiras, que espera por Universitario tras el 4-0 en Lima.

OCTAVOS DE FINAL DE LA LIBERTADORES: LAS REVANCHAS

Vélez 2-Fortaleza 0

Racing 3-Peñarol 1

San Pablo 1 (4)-A. Nacional 1 (3)

Estudiantes 0- Cerro Porteño 0

Inter vs. Flamengo

Jueves 21 de agosto

19:00 Liga de Quito vs. Botafogo

21.30 River vs. Libertad

21.30 Palmeiras vs. Universitario

Los partidos de ida: resultados

Fortaleza 0-Vélez 0

A. Nacional 0-San Pablo 0

Peñarol 1-Racing 0

Cerro Porteño 0- Estudiantes 1

Flamengo 1-Inter 0

Botafogo 1-Liga de Quito 0

Libertad 0-River 0

Universitario 0 Palmeiras 4

Cuándo se juegan los cuartos de final, las semifinales y la gran final de la Copa Libertadores

Los cuartos de final se disputarán entre el 16 y el 25 de septiembre, las semifinales están previstas para jugarse entre el 21 y el 29 de octubre mientras que la gran final se hará el sábado 29 de noviembre en Lima, en Perú.

TEMAS Copa Libertadores

