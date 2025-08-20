Copa Libertadores: con Vélez, Estudiantes y Racing, así queda la llave de cuartos de final

El Fortín, la Academia y el Pincha pasaron de fase y se verán las caras. Así sigue el torneo.
Se definen los octavos de final de la Copa Libertadores y, este miércoles, Estudiantes se transformó en el tercer argentino en pasar de fase al empatar 0-0 con Cerro Porteño y sostener la ventaja que había logrado en Paraguay. Ahora espera por Inter de Porto Alegre o Flamengo (en la ida, el Fla se impuso por 1-0).
Las revanchas comenzaron el martes y Vélez fue el primer clasificado a cuartos de final: el equipo de los Barros Schelotto le ganó 2-0 a Fortaleza, bajo un diluvio. Y ahora, y ahora, enfrentará a Racing, que dio vuelta la serie ante Peñarol al ganarle por 3-1 de manera agónica: primero jugarán en Liniers y la vuelta será en Avellaneda. Este martes, además, San Pablo eliminó a Atlético Nacional por penales (ahora, jugará ante Liga de Quito o Botafogo).
El jueves, finalmente, River recibirá a Libertad después del 0-0 en Asunción: el que pase, seguramente se las verá con Palmeiras, que espera por Universitario tras el 4-0 en Lima.
Vélez 2-Fortaleza 0
Racing 3-Peñarol 1
San Pablo 1 (4)-A. Nacional 1 (3)
Estudiantes 0- Cerro Porteño 0
Inter vs. Flamengo
19:00 Liga de Quito vs. Botafogo
21.30 River vs. Libertad
21.30 Palmeiras vs. Universitario
Fortaleza 0-Vélez 0
A. Nacional 0-San Pablo 0
Peñarol 1-Racing 0
Cerro Porteño 0- Estudiantes 1
Flamengo 1-Inter 0
Botafogo 1-Liga de Quito 0
Libertad 0-River 0
Universitario 0 Palmeiras 4
Los cuartos de final se disputarán entre el 16 y el 25 de septiembre, las semifinales están previstas para jugarse entre el 21 y el 29 de octubre mientras que la gran final se hará el sábado 29 de noviembre en Lima, en Perú.