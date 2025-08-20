Ingresar
El tiempo para este miércoles 20 de agosto en Santiago del Estero: soleado y con 25ºC de máxima

Se espera una jornada agradable, con cielo despejado y vientos del sudoeste, rotando al noreste hacia la tarde.

Hoy 06:38

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este miércoles en Santiago del Estero una mañana con cielo despejado y vientos leves del sector sudoeste.

Hacia la tarde, cielo despejado, vientos rotando al noreste y una temperatura máxima que alcanzaría los 25ºC, de acuerdo a los datos aportados por el organismo.

El pronóstico extendido señala que el jueves, la temperatura máxima repetiría en 25ºC, en una jornada con cielo algo nublado y vientos del sector norte con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

Seguí todas las novedades del clima a través de los datos de nuestra estación meteorológica.

