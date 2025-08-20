Zack Snyder retoma un proyecto pendiente y comienza el rodaje de The Last Photograph

El cineasta filmará en Islandia, Colombia y Los Ángeles un drama psicológico que llevaba dos décadas en desarrollo, con Stuart Martin y Fra Fee como protagonistas.

Hoy 07:36

Zack Snyder por fin llevará a cabo el rodaje de The Last Photograph, un proyecto que estuvo en su mesa durante más de 20 años y que había quedado relegado frente a distintas superproducciones. Según adelantó Deadline, el rodaje comenzará este mes de agosto y se extenderá hasta noviembre, con filmaciones en Islandia, Colombia y Los Ángeles.

La película, escrita por Kurt Johnstad —guionista de 300—, estuvo inicialmente ambientada en la Guerra de Afganistán, pero en su versión final se traslada a Sudamérica, donde un exagente de la DEA emprende la búsqueda de sus sobrinos desaparecidos tras el asesinato de sus padres. En ese recorrido contará con la ayuda de un fotógrafo de guerra drogadicto y fracasado, el único que vio el rostro de los asesinos. El viaje, según la sinopsis, los enfrentará a los fantasmas del pasado y difuminará los límites entre lo real y lo surrealista.

Snyder explicó que se trata de una propuesta más íntima que sus anteriores trabajos: “The Last Photograph es una reflexión sobre la vida y la muerte que representa algunas de las pruebas que he experimentado en mi propia vida. Es la exploración de estas ideas a través de la creación de imágenes”.

El filme está producido por Deborah Snyder, Wesley Coller y el propio director a través de The Stone Quarry, junto a Gianni Nunnari y Alisha Stickney de Hollywood Gang Productions. Además, Mediaset España participará como productora ejecutiva mediante Telecinco Cinema. La banda sonora estará a cargo de Hans Zimmer, Steven Doar y Omer Benyamin.

Aunque Snyder mantiene un acuerdo con Netflix, los pobres resultados de Ejército de los muertos y Rebel Moon han debilitado el vínculo con la plataforma, que habría cancelado tanto las secuelas como un proyecto sobre el Departamento de Policía de Los Ángeles. Según el periodista Jeff Sneider, esa situación habría impulsado al director a rescatar The Last Photograph como producción independiente.

De cara al futuro, Snyder ya planea Brawler, un drama sobre un joven luchador que busca triunfar en la UFC. El rodaje comenzará en 2026 con estreno previsto en 2027.

The Last Photograph es considerado uno de los dos proyectos soñados de Snyder, junto a la adaptación de The Fountainhead (El manantial) de Ayn Rand, otra idea que el cineasta mantiene pendiente desde hace dos décadas.