Piden la prisión preventiva para médico acusado de violar a menor de 17 años

La víctima es la hija de la expareja del profesional, de quien se separó hace más de 4 años.

Hoy 07:58

La Fiscalía solicitará hoy prisión preventiva y la defensa bregará por la falta de mérito para un profesional médico, 45 días después de haber sido detenido, sindicado de abusar sexualmente de una adolescente, hija de su ex pareja.

"Abuso sexual con acceso carnal" y "abuso sexual gravemente ultrajante" son los cargos enrostrados por la fiscal, Vanina Aguilera. El galeno cayó preso el 4 de julio pasado.

Desde las 8.30, Aguilera batallará con la defensa, ejercida por Martín Rojas. Según la denuncia, el médico mantuvo una relación con la madre de la joven de 17 años.

Tras 4 años de ruptura del vínculo, en junio último la mujer elevó la denuncia. Antes, la adolescente permaneció internada en un centro privado de salud. Al declarar, la joven habría relatado que desde niña era manoseada por el médico.

A su vez, en la denuncia se añade que en 2024 fue asistida en el centro privado de salud. Dada de alta, habría sido "acompañada" por el galeno y medicada. En lo medular del proceso, la paciente habría indicado que el médico firmaba recetas de pastillas, pero a cambio de sexo "… en contra de mi voluntad", subrayó.

Hoy, Rojas bregará por la libertad del médico ante el juez, Fernando Paradelo, al sostener que la causa adolece de pruebas científicas y solo descansa en afirmaciones de la denunciante y su progenitora. Enfrente, la Fiscalía pedirá que la detención se transforme en prisión preventiva.

El magistrado también será nutrido de los informes médicos-psicológicos y otras pruebas obtenidas por el Ministerio Público Fiscal.