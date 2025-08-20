Insólito: compró seis Iphones pero recibió un paquete con un detergente y una caja vacía

Un trabajador independiente recibió en su domicilio un detergente y una caja vacía en lugar de los seis teléfonos que había adquirido, y la Fiscalía inició una investigación por delitos económicos.

Un joven trabajador independiente denunció haber sido estafado en $2.214.000 tras comprar a través de Instagram seis teléfonos celulares de alta gama y recibir en su lugar un paquete con un detergente y una caja vacía de plancha.

La denuncia fue radicada en el Departamento de Delitos Económicos y la víctima fue identificada como un joven de apellido Paz, de 23 años, residente en el barrio General Paz.

La operación fraudulenta

Según el relato de la víctima, el 13 de agosto encontró en Instagram una publicación de venta mayorista de celulares iPhone bajo el perfil “IPHONE ARBSAS”. A través de esa cuenta y de conversaciones por WhatsApp, concretó la compra de seis iPhone 13 por un total de $2.214.000.

Los supuestos vendedores le ofrecieron detalles sobre las características de los equipos y le aseguraron que la entrega se realizaría el 16 de agosto mediante una empresa privada de encomiendas, con posibilidad de seguimiento online.

Ese día, tal como estaba previsto, un paquete llegó a su domicilio. Sin embargo, al abrirlo comprobó que en lugar de los teléfonos había únicamente una botella de detergente y una caja vacía de una plancha.

Investigación en marcha

En su presentación, Paz entregó a los investigadores todos los comprobantes de las transferencias bancarias realizadas. Según informaron voceros judiciales, los movimientos financieros tenían un destinatario común.

El fiscal de turno, Martín Silva, ordenó la intervención de los peritos de Delitos Económicos, quienes ya trabajan en el rastreo del dinero y en la identificación de los responsables de la maniobra fraudulenta.