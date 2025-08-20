Sharon Stone se burla del reboot "anti-woke" de Bajos Instintos

La actriz ha dejado clara su postura sobre el anunciado reboot de la icónica película que protagonizó en 1992.

Hoy 08:07

La actriz Sharon Stone, protagonista del filme de culto 'Bajos instintos' (1992), expresó su opinión sobre el reciente anuncio de un reboot de la película, señalando dudas sobre la necesidad y el enfoque del proyecto.

Durante su participación en el programa 'Today', Stone declaró: “Si sale como el que yo hice, no sé por qué lo harían. Adelante, pero buena… buena suerte”, dejando entrever su escepticismo. El remake, impulsado por Amazon MGM y con un nuevo guion del propio Joe Eszterhas, busca rescatar el espíritu provocador de la cinta original, con un enfoque presentado como “anti-woke”.

El anuncio del proyecto generó debate en medios y redes sociales, y ahora se suma la posición de la actriz, que a sus 67 años mantiene un tono crítico hacia la iniciativa. En la entrevista, Stone agregó: “Ya me retiré una vez… ya morí un par de veces. ¿Qué más van a hacer? Adelante”, y en otra conversación con The Guardian afirmó: “No habrá reboot de 'Instinto básico'. Joe Eszterhas no podría ni escribirse saliendo de un Walgreens”.

Un impacto profesional y personal

La película de Paul Verhoeven consolidó a Stone como estrella internacional, pero también provocó un escrutinio mediático intenso. La actriz ha relatado que el filme afectó su respeto profesional y tuvo consecuencias en su vida privada. Durante su divorcio en 2004, un juez cuestionó su capacidad como madre citando su papel en el thriller, lo que derivó en la pérdida de la custodia de su hijo. Stone describió el episodio como profundamente doloroso y señaló que le provocó problemas de salud.

Sharon Stone

Este caso refleja el doble rasero con que la industria y la sociedad han evaluado a las mujeres en roles transgresores. Mientras 'Bajos instintos' consolidaba a Stone como un ícono del cine, su actuación también fue utilizada como argumento en su contra en la esfera personal. La idea de un reboot “anti-woke” genera interés y controversia, sobre todo considerando el rechazo expreso de la actriz que dio vida a Catherine Tramell.