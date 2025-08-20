La investigación sobre el presunto asesino serial de Jujuy sigue tomando forma: vecinos revelaron detalles escalofriantes

El testimonio de un vecino de Matías Jurado aporta nuevos elementos a la causa que investiga al presunto asesino serial de Jujuy. Las actitudes extrañas del acusado habían generado temor en la comunidad.

Hoy 08:23

Mientras avanza la causa judicial que investiga a Matías Jurado, detenido a fines de julio por el hallazgo de restos óseos y otros elementos calcinados en su casa de Alto Comedero, surgen nuevos detalles sobre su comportamiento. Un vecino del barrio compartió con el medio Todo Jujuy estremecedores relatos sobre la relación de Jurado con sus vecinos, confirmando las sospechas sobre su comportamiento extraño.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“La gente le tenía miedo”, expresó el vecino, quien destacó que, aunque ellos evitaban involucrarse con él, el comportamiento del acusado era suficientemente inquietante como para generar temor en la comunidad. Según su relato, era común ver a Jurado deambular por el barrio entre las 3 y las 7 de la madrugada, pero lo que más llamaba la atención eran las extrañas actitudes que solía protagonizar, como salir a la calle y golpear las paredes con un machete. “Hablaba solo y decía ‘a mí nadie me hace nada porque tengo el machete’”, agregó el testigo.

El vecino explicó que, a pesar de la inquietud que causaban las actitudes de Jurado, la gente prefería mantenerse al margen. “Nosotros no nos metíamos con él, había gente que le tenía miedo”, aseguró, subrayando que nadie se atrevía a confrontarlo, temiendo posibles consecuencias.

La detención de Jurado se produjo tras el hallazgo de restos óseos, fragmentos de piel y ropa quemada en su vivienda, lo que generó gran conmoción en la comunidad. Desde su arresto, nuevas pruebas han ido surgiendo, reforzando la hipótesis de que se trataría de un asesino serial.