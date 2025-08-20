Acusan a un chofer de aplicaciones de abusar a tres familiares en Córdoba: “Es un depredador sexual”

Según la Justicia, los hechos habrían ocurrido entre 2013 y 2025, y las víctimas pertenecen al círculo familiar más íntimo del acusado. La investigación avanza para determinar si existen más víctimas que aún no se animaron a denunciar.

Hoy 08:36

Un hombre de 36 años, identificado como M., fue detenido el 1 de marzo de 2025 en Bouwer, Córdoba, acusado de abusar sexualmente de tres adolescentes de su propia familia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según la Justicia, los hechos habrían ocurrido entre 2013 y 2025, y las víctimas pertenecen al círculo familiar más íntimo del acusado. La investigación avanza para determinar si existen más víctimas que aún no se animaron a denunciar.

M., padre de tres hijos y chofer de aplicaciones, cumple prisión preventiva en el Complejo Carcelario N.º 1 “Reverendo Francisco Luchesse” de Bouwer. La causa está a cargo del fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual de 1er Turno, Juan Ávila Echenique, quien confirmó las imputaciones en su contra.

Según la querella, los abusos ocurrieron cuando las víctimas tenían entre 7 y 14 años, y se habrían prolongado durante más de una década. El primer caso que salió a la luz fue el de una adolescente de 14 años, quien relató haber sido sometida de manera sistemática durante meses. La joven demoró en denunciar por miedo a que el acusado atacara a otro menor de la familia.

Entre las imputaciones que enfrenta se incluyen abuso sexual continuado calificado por grave daño en la salud mental, promoción a la corrupción de menores agravada y abuso sexual gravemente ultrajante continuado por el vínculo y la guarda. Todas las imputaciones se acumulan en concurso real, configurando un cuadro judicial de extrema gravedad.

Durante la indagatoria, M. negó los hechos, pero el Juzgado de Control y Faltas N.º 3 confirmó su prisión preventiva al considerar la contundencia de los relatos y las pericias psicológicas realizadas a las víctimas.

La denuncia se activó cuando una de las adolescentes le contó lo ocurrido a la esposa del acusado. A partir de allí, se supo que otras dos jóvenes del mismo entorno familiar también habían sido abusadas desde los 7 años.

Según la querella, las pericias psicológicas son estremecedoras: una de las víctimas presenta daños irreversibles en su salud mental con riesgo de suicidio, mientras otra perdió la capacidad de hablar debido al trauma. Todas padecen depresión profunda y trastornos derivados del abuso prolongado.

Desde el entorno de las denunciantes aseguraron que se trata de un “depredador sexual” y que “es un violador serial”.

La adolescente que inició el proceso judicial insiste en que otras personas afectadas se animen a denunciar. “Ella pide justicia, pero también que otras personas que hayan sufrido se animen a hablar”, remarcaron allegados a la causa.