Una mujer sufrió graves lesiones tras ser atacada por dos perros de raza dogo

El incidente ha generado preocupación sobre la tenencia responsable de animales peligrosos.

Hoy 08:41

El pasado fin de semana, en el barrio residencial de Salsacate, Córdoba, una mujer de 37 años fue víctima de un feroz ataque por parte de dos perros de raza dogo argentino, que, según los informes, tenían alrededor de un año y medio de edad. El ataque ocurrió cuando la mujer ingresaba a la casa de sus padres y fue embestida de inmediato por los animales.

La intervención rápida de los familiares de la víctima fue crucial para apartarlos y evitar que las lesiones fueran aún más graves. A pesar de los esfuerzos, la mujer sufrió múltiples mordeduras, incluyendo un desgarro en el tríceps de su brazo derecho y heridas en sus miembros superiores e inferiores. Además, fue necesario que recibiera siete puntos de sutura en el hombro debido a las mordeduras.

Tras el ataque, la mujer fue trasladada de urgencia al hospital de Salsacate, pero debido a la gravedad de las heridas, fue derivada a un sanatorio en barrio San Vicente, en la capital provincial, para un tratamiento más especializado. Intervenciones quirúrgicas fueron necesarias debido a las lesiones en sus miembros superiores e inferiores, y actualmente se encuentra en recuperación mientras los médicos aguardan para determinar las posibles secuelas.

Este incidente ha generado gran preocupación en la comunidad de Salsacate, especialmente por la creciente discusión sobre la tenencia responsable y el control de razas de perros potencialmente peligrosas. La tragedia ha encendido un debate sobre la necesidad de implementar medidas más estrictas para prevenir futuros ataques, pues la localidad se encuentra en alerta ante la falta de regulación adecuada sobre la crianza de ciertos tipos de perros.