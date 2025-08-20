El menor de edad acusado del asesinato de Uma Aguilera será sometido a un juicio abreviado

El proceso judicial por el crimen de Uma Aguilera, hija de un custodio de la ministra Patricia Bullrich, avanza con un juicio abreviado para uno de los acusados, mientras tres cómplices ya fueron condenados a prisión perpetua.

Hoy 08:46

El adolescente acusado de participar en el robo y asesinato de Uma Aguilera, hija de un custodio de la ministra Patricia Bullrich, será sometido a un juicio abreviado. La noticia fue confirmada por los padres de la víctima, quienes, en un comunicado a la agencia Noticias Argentinas, expresaron que la decisión fue tomada por el fiscal y los abogados de la familia, con el fin de evitar revivir el dolor de las audiencias judiciales.

El ataque ocurrió en junio de 2023, cuando Uma, de 9 años, murió tras recibir un disparo mientras su padre intentaba huir de un intento de robo. En este contexto, los padres de la víctima aseguraron que, a pesar de la decisión de un juicio abreviado, la familia sigue resignada ante la imposibilidad de que el adolescente reciba una pena similar a la de los adultos, debido a su edad en el momento del crimen.

“Sabemos que, a pesar de la sentencia que le den, a Uma no la vamos a tener más, y de por vida viviremos su ausencia perpetua”, expresaron los padres, visiblemente afectados. El menor acusado de participar en el crimen no podrá recibir la misma pena que los adultos, lo que ha generado incertidumbre y frustración en la familia de Uma.

El 9 de junio de 2025, Ariel Acuña Vega (21), Axel Emiliano “Pelusa” Rojas (20) y Miguel Pastor “Patoto” Romero Molinas (20) fueron condenados por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°3 de Lomas de Zamora a prisión perpetua por el asesinato de Uma, el robo calificado con arma de fuego y la participación de un menor.

El veredicto fue transmitido por los jueces del TOC N°3, quienes también ordenaron la detención inmediata de Nahuel Santiago Coman, quien fue considerado partícipe secundario y condenado a cinco años de prisión.

El caso conmovió al país y, tras la sentencia, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, expresó su apoyo a la familia Aguilera, diciendo: “Los asesinos de Uma fueron condenados a perpetua. Nunca más van a salir. Nunca más van a dañar a nadie”.