Un hombre de 75 años casi se divorcia tras enamorarse de un avatar creado con Inteligencia Artificial

En Beijing, un hombre casado estuvo a punto de poner fin a su matrimonio para iniciar una nueva vida con una mujer que conoció por Internet, pero descubrió que en realidad se trataba de un avatar generado con IA.

Hoy 09:39

El insólito episodio tuvo como protagonista a Jiang, un hombre de 75 años que comenzó a conversar en línea con una supuesta mujer que lo cautivó por su atención constante y respuestas inmediatas. Según relató, ella siempre coincidía con sus opiniones, le demostraba afecto y se mostraba muy interesada en su vida.

El vínculo virtual fue tan fuerte que Jiang decidió pedirle el divorcio a su esposa, con quien llevaba varias décadas de matrimonio. La mujer había notado que él pasaba largas horas frente al celular, lo que generaba constantes discusiones.

La situación salió a la luz cuando los hijos de la pareja supieron de la separación y preguntaron los motivos. Al escuchar la historia, advirtieron que se trataba de un avatar de IA y trataron de hacer entrar en razón a su padre. Pese a que al principio no lo creía, ya que había recibido fotos y videos de la supuesta mujer, finalmente entendió que había sido engañado por la tecnología.

Desilusionado y con el corazón roto, Jiang regresó con su esposa, la verdadera compañera que lo había acompañado durante toda su vida.

La historia fue difundida por el Beijing Daily, que además advirtió que este no es un caso aislado: en China, cada vez más personas mayores se ven involucradas en este tipo de “relaciones” virtuales generadas por Inteligencia Artificial.