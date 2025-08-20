El Telescopio James Webb descubrió una nueva luna en Urano: aún espera recibir un nombre oficial

La NASA confirmó el hallazgo de un satélite diminuto que no había sido visto ni siquiera por la sonda Voyager 2.

El Telescopio Espacial James Webb sumó un nuevo hito a su lista de logros: el descubrimiento de una nueva luna en Urano, el séptimo planeta del sistema solar. Según informó la NASA, el satélite recién identificado lleva la denominación provisional S/2025 U1, ya que la Unión Astronómica Internacional (IAU) aún no le asignó un nombre definitivo.

Se trata de una luna diminuta, con apenas 9,6 kilómetros de diámetro, un tamaño que explica por qué pasó inadvertida durante décadas. Incluso la sonda Voyager 2, que en los años 80 sobrevoló Urano, no logró detectarla.

El satélite se encuentra a 56.000 kilómetros del centro de Urano y realiza su órbita entre Ofelia y Bianca, dos de las 29 lunas ya confirmadas del planeta. Con este hallazgo, la cifra se eleva ahora a 30 satélites conocidos.

“Es una luna pequeña, pero un descubrimiento significativo, algo que ni siquiera la Voyager 2 detectó durante su sobrevuelo hace casi 40 años”, explicó Maryame El Moutamid, investigadora del Southwest Research Institute en Colorado y parte del equipo que analizó las imágenes de infrarrojo capturadas por el Webb el pasado 2 de febrero.

Los especialistas remarcan que Urano es el planeta con mayor número de lunas interiores pequeñas y que su compleja interacción con los anillos evidencia una historia caótica y aún en estudio. “La nueva luna es más pequeña y mucho más tenue que la más diminuta de las conocidas hasta ahora, lo que hace probable que todavía haya más por descubrir”, señaló Matthew Tiscareno, del Instituto SETI en California.

La IAU definirá próximamente el nombre oficial de S/2025 U1. En línea con la tradición, es posible que se inspire en personajes de William Shakespeare o Alexander Pope, autores que ya bautizan a varias de las lunas uranianas.