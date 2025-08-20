Apple planea darle un rostro a Siri y renovar su identidad visual

Después de casi 15 años como una simple voz, el asistente virtual de Apple podría transformarse en un personaje en pantalla.

Hoy 09:57

Tras más de una década siendo solo una voz reconocible, Siri podría transformarse en algo más cercano y visual. Según reveló el periodista especializado Mark Gurman, Apple trabaja en un proyecto bautizado como “Bubbles” para otorgarle a su asistente digital una personalidad gráfica, que lo convertiría en un personaje con presencia en pantalla.

Aunque la compañía no lo confirmó oficialmente, se barajan dos opciones para el nuevo diseño: una versión inspirada en Finder, el icónico logo sonriente de las Mac, o una alternativa basada en los Memojis que ya ofrece Apple en sus dispositivos. El cambio se concretaría hacia fines de 2026 con iOS 27, y llegaría acompañado de mejoras en las funciones inteligentes de Siri.

La decisión responde a la necesidad de recuperar terreno en la carrera de la Inteligencia Artificial, un sector en el que Apple se ha visto superado por rivales como Google, OpenAI y Microsoft. De confirmarse, Siri se convertiría en uno de los ejes de la estrategia de diversificación que la empresa prepara para los próximos años, que también incluye autómatas domésticos y dispositivos innovadores.

En el mundo de los asistentes virtuales, el movimiento no sería del todo novedoso. El recordado Clippy de Microsoft Office fue un ejemplo de asistente con rostro, aunque terminó más como un meme que como una ayuda. Con Siri, Apple intentará que la jugada resulte diferente y logre diferenciarse en un mercado cada vez más competitivo.