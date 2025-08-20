Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 20 AGO 2025 | 20º
X
Espectaculos

Justin Baldoni enfrenta nuevas denuncias de acoso por parte de otra actriz de “Romper el círculo”

Isabela Ferrer, quien interpretó a la versión más joven del personaje central de la película, se sumó a las denuncias que Blake Lively mantiene contra el actor y director, denunciando acoso y presiones legales durante la disputa judicial.

Hoy 10:00

La actriz Isabela Ferrer declaró que Baldoni y su equipo legal la acosaron y presionaron en medio del conflicto judicial que mantiene Blake Lively con el actor por la película Romper el círculo, éxito de taquilla en 2024. Según medios como People y Page Six, la joven fue intimada por la Justicia luego de que los abogados de Baldoni exigieran que revelara “cualquier acción, conducta o declaración discriminatoria, acosadora, vengativa, inapropiada o no deseada” que hubiera recibido.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Los representantes de Ferrer contraatacaron señalando que el actor recurrió a tácticas de mala fe con el objetivo de intimidarla y ejercer presión. “Baldoni intentó manipular, amenazar, controlar y, en general, actuar de manera inapropiada hacia la señorita Ferrer”, afirmaron según los documentos judiciales a los que tuvo acceso US Weekly.

Asimismo, su equipo legal sostuvo: “Desafortunadamente, la moción no es más que el último caso en un patrón más amplio de conductas por parte de Baldoni para intimidar a Ferrer. Cumpliremos con nuestras obligaciones legales, pero no permitiremos ser intimidados ni extorsionados por ninguna parte”.

Por su parte, Justin Baldoni negó todas las acusaciones y afirmó que su equipo intentó comunicarse con los abogados de Ferrer “dos veces” sin obtener respuesta, según la documentación publicada por Page Six.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Piden la prisión preventiva para médico acusado de violar a menor de 17 años
  2. 2. El tiempo para este miércoles 20 de agosto en Santiago del Estero: soleado y con 25ºC de máxima
  3. 3. Insólito: compró seis Iphones pero recibió un paquete con un detergente y una caja vacía
  4. 4. Una senadora del PRO cuestionó el acceso de los niños argentinos al Garrahan: "Ese derecho yo no lo conozco"
  5. 5. Un anciano fue asaltado en su casa en el Bº Jorge Newbery: lo amenazaron de muerte y le robaron 20 mil dólares
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT