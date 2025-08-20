Ingresar
Fin de ciclo: Gabriel Schürrer dejó de ser entrenador de Mitre

Después de la caída ante Agropecuario de Carlos Casares, culminó su segundo ciclo como DT. El Aurinegro ya busca reemplazante para lo que resta de la Primera Nacional.

Hoy 11:45

El segundo ciclo de Gabriel Schürrer al mando de Mitre llegó a su fin anoche. La derrota frente a Agropecuario fue el detonante para que se tomara la decisión de interrumpir el proyecto que había comenzado con expectativas altas, pero que terminó sin los resultados esperados en la Primera Nacional.

El entrenador había tenido un buen arranque en su segundo paso por el Aurinegro, pero con el correr de las fechas el equipo fue perdiendo claridad, juego y puntos claves que lo alejaron de la pelea por ingresar al Reducido en busca del ascenso.

En números, Schürrer dirigió 10 partidos, logrando 3 victorias, 2 empates y 5 derrotas, un balance insuficiente para cumplir los objetivos planteados. Ante esto, la comisión directiva ya trabaja en la búsqueda de un nuevo director técnico que pueda encaminar al equipo y mantener viva la ilusión de pelear por un lugar en la próxima instancia.

