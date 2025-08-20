Ingresar
Vecinos del Bº Parque Río III reclaman mejoras en el servicio de recolección de basura y de iluminación pública

Los vecinos aseguran que la recolección de basura es irregular y que varias calles permanecen sin luz durante la noche, lo que genera inconvenientes y preocupación por la seguridad.

Hoy 10:16

Vecinos del barrio Parque Río III utilizaron el WhatsApp de Diario Panorama (3855795000) para denunciar dos problemas que afectan su vida cotidiana: la frecuencia del camión de recolección de residuos y la falta de iluminación en varias manzanas.

Según los vecinos, el servicio de basura no pasa con regularidad, lo que genera acumulación de residuos y molestias en el barrio. Además, indicaron que algunas zonas, como la manzana 79, quedan completamente a oscuras durante la noche, lo que incrementa la sensación de inseguridad.

Los habitantes del barrio pidieron que las autoridades competentes tomen medidas urgentes para mejorar la frecuencia del camión recolector y reparar el alumbrado público, garantizando así mayor seguridad y limpieza en el sector.

