Venezuela prohibió por 30 días la compra, venta y uso de drones en medio de las tensiones con Estados Unidos

El presidente Nicolás Maduro suma esta nueva medida al despliegue de 4,5 millones de milicianos como respuesta al envío de barcos del país norteamericano al Caribe para combatir el narcotráfico.

Hoy 11:00

Venezuela suspendió y prohibió en todo el país, por 30 días prorrogables, la compra, venta, fabricación, importación, distribución, instrucción, capacitación, adiestramiento, registro y las operaciones de vuelos relacionadas con aeronaves pilotadas a distancia (RPA, drones), así como sus partes y componentes, informó este martes el Ministerio de Transporte.

La medida aplica tanto para RPA que sean “remotamente pilotadas o no pilotadas y aeromodelos”, añadió la cartera de Estado. La decisión entró en vigencia el 18 de agosto, según la Gaceta Oficial.

El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) será responsable de dar cumplimiento a esta directriz y tendrá la facultad de “resolver aspectos no previstos en la resolución”.

El lunes, Nicolás Maduro anunció el despliegue de 4,5 millones de milicianos, componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), en todo el país. La decisión sigue al anuncio de Estados Unidos, que aumentó a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a su captura.

Maduro señaló que esta acción forma parte de un “plan de paz” e hizo un llamado a las milicias a estar “preparadas, activadas y armadas”. Según el chavista, “el plan de paz, que es desplegar toda la capacidad miliciana en el territorio y por sectores, establecer la capacidad de la milicia nacional bolivariana en todos los territorios del país”, aunque no detalló en qué zonas estarán presentes los milicianos.

Por otro lado, Estados Unidos comenzó a desplegar 4.000 agentes, en su mayoría infantes de Marina, en aguas de Latinoamérica y el Caribe para combatir a los carteles del narcotráfico. También reforzó su presencia con aviones, barcos y lanzamisiles.

La noticia fue dada a conocer primero por la cadena CNN el viernes, con cita a dos fuentes de la defensa estadounidense, y luego confirmada por otros medios.

Luego del anuncio, el ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, afirmó que las autoridades locales también están desplegadas en las aguas del país sudamericano.

EEUU advirtió que usará “todo su poder”

El gobierno de Estados Unidos anunció que está dispuesto a “usar todo su poder” para detener el tráfico de drogas hacia su territorio, tras el despliegue de tres buques de guerra con 4.000 soldados estadounidenses en el Caribe, cerca de las costas de Venezuela.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró en conferencia de prensa que el presidente Donald Trump “está preparado para frenar el narcotráfico y llevar a los responsables ante la Justicia”.