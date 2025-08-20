El papa León XIV llamó a todos los católicos a un día de ayuno por la paz

"Mientras nuestra tierra sigue herida por las guerras en Tierra Santa, en Ucrania y en muchas otras regiones del mundo, invito a todos los fieles a pasar el 22 de agosto en ayuno y oración", dijo durante la Audiencia General de los miércoles.

El papa León XIV pidió este miércoles a todos los creyentes que, este viernes 22 de agosto, “recen y hagan ayuno, suplicando al Señor que nos conceda paz y justicia y que enjugue las lágrimas de aquellos que sufren a causa de los conflictos armados en curso”, en alusión a la guerra en Ucrania y los conflictos en Oriente Medio.

"El próximo viernes 22 de agosto celebraremos la memoria de la Bienaventurada Virgen María, Reina, invocada también como Reina de la Paz", recordó el Pontífice.

"Mientras nuestra tierra sigue herida por las guerras en Tierra Santa, en Ucrania y en muchas otras regiones del mundo, invito a todos los fieles a pasar el 22 de agosto en ayuno y oración, implorando al Señor que nos conceda la paz y la justicia, y que enjugue las lágrimas de quienes sufren a causa de los conflictos armados en curso", anunció.

En el marco de la audiencia general de los miércoles, el Papa León XIV volvió a pedir así insistentemente oraciones por la paz a los fieles, invitándolos a “invocar la intercesión de María”.

"Que María, Reina de la Paz, interceda para que los pueblos encuentren el camino de la paz", pidió.

En sus palabras a los fieles en lengua portuguesa dijo: “Sin perdón no habrá nunca paz”.