El Gobierno anunció que evalúa aumentar las prestaciones destinadas a personas con discapacidad

El vocero presidencial, Manuel Adorni, destacó que la medida podría concretarse gracias a los ahorros por pensiones por invalidez mal otorgados.

Hoy 12:08
Adorni

En la previa a la sesión en Diputados, el Gobierno anunció que evalúa aumentar las prestaciones destinadas a personas con discapacidad. El vocero presidencial, Manuel Adorni, destacó que la medida podría concretarse gracias a los ahorros por pensiones por invalidez mal otorgados. De esta manera, la Casa Rosada busca desactivar el rechazo al veto de la Ley de Emergencia en Discapacidad y abrir negociaciones con la oposición.

Adorni publicó en su cuenta de X: "El Gobierno Nacional está considerando un aumento en todas las prestaciones destinadas a personas con discapacidad. Nuestra decisión es priorizar la atención de las personas con discapacidad, fortaleciendo las prestaciones médicas, terapéuticas y de apoyo".

El vocero presidencial planteó: "Este aumento reforzaría la cobertura en todo el país ya que aseguraría un financiamiento más justo y acorde a la realidad actual. De concretarse, la medida se podría ejecutar gracias a los ahorros que conseguimos a partir de auditar las pensiones por invalidez mal otorgadas y terminar con "curros" de muchos años".

Adorni dijo: "Esto se trata de un paso en la agenda de mejoras para el sector que impulsa el Gobierno, con el foco puesto en las personas y en el uso responsable y eficiente de los recursos públicos. Fin".

