Una mujer se defendió de una agresión de su pareja y lo apuñaló en el barrio 8 de Abril

La víctima, que ya había sido sometida a constantes maltratos, denunció el hecho ante la Policía.

Hoy 13:06

Cansada de las constantes agresiones que sufría por parte de su pareja, una mujer de 33 años tomó la decisión de defenderse a sí misma y a sus hijos, cuando su pareja, un hombre de 35 años, intentó nuevamente agredirla. En un momento de desesperación, logró herirlo con un cuchillo, provocando que el agresor huya lesionado de la vivienda.

Los hechos ocurrieron pasada la medianoche, cuando la mujer estaba terminando las tareas domésticas en su casa, ubicada en el barrio 8 de Abril, y se encontraba a punto de acostar a sus cinco hijos menores de edad. Fue entonces cuando llegó su pareja, quien comenzó a exigir dinero, desatando una discusión con la víctima frente a los niños. Al negarse a darle el dinero, el agresor reaccionó violentamente.

Según la versión de la mujer, el hombre comenzó a insultarla y amenazarla, para luego agredirla físicamente con golpes de puño y patadas en varias partes de su cuerpo, mientras los niños lloraban y rogaban que no lastimara a su madre. En medio de la violencia, el agresor también hizo gestos de golpear a los menores, lo que generó una situación de terror en el hogar.

En ese momento crítico, la mujer logró tomar un cuchillo de cocina y herir al agresor en la pantorrilla izquierda, lo que provocó que este se escapara del lugar, herido y con rumbo desconocido.

La víctima, visiblemente afectada por lo sucedido, alertó a la Policía a través del número de emergencia. El personal de la Comisaría Comunitaria Nº 6 acudió al lugar y tomó la denuncia correspondiente. La mujer relató detalladamente lo ocurrido, y formuló la denuncia penal correspondiente para que el caso siguiera su curso judicial.

La Unidad Fiscal de la Circunscripción Capital está interviniendo en el caso, y se han dispuesto una serie de medidas para investigar la situación. En las próximas horas, se realizará un informe socioambiental y un relevamiento vecinal en el domicilio de la pareja para determinar si existieron otros episodios de violencia doméstica no denunciados previamente, debido al temor de represalias por parte de la víctima.

Por el momento, se está brindando la contención necesaria a la mujer y sus hijos, mientras se avanza en la investigación del agresor, quien sigue prófugo.