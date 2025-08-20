Un joven sufrió un violento asalto a mano armada en pleno centro: le robaron $650 mil

El joven se encontraba en la intersección de las calles Mitre y Mendoza cuando fue abordado por dos sujetos que se desplazaban en una moto de 125cc, justo antes de las 20:30 hs de este martes.

Hoy 13:14

Dos delincuentes sorprendieron a un joven de 27 años cuando caminaba por la calle Olaechea, justo antes de las 20.30 horas del día de ayer.

El joven se encontraba en la intersección de las calles Mitre y Mendoza cuando fue abordado por dos sujetos que se desplazaban en una moto de 125cc. Uno de los delincuentes descendió del vehículo, lo interceptó y, bajo amenazas de muerte con un cuchillo, le exigió que entregara su mochila. El asaltante huyó rápidamente con su cómplice después de conseguir su botín.

El robo, según la denuncia presentada por la víctima en la Comisaría Comunitaria Nº 1, se saldó con el hurto de más de 650.000 pesos, documentos personales, tarjetas bancarias y otros objetos de valor.

El fiscal de turno, Dr. Ángel Belloumini, tomó intervención en el caso y ordenó la realización de todos los procedimientos investigativos pertinentes. En este marco, las autoridades están revisando los videos de las cámaras de seguridad de la zona, con el objetivo de identificar a los responsables del violento robo.