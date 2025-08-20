Napoli quiere a Mauro Icardi para reemplazar a Lukaku tras su lesión en el recto femoral

El último campeón de la Serie A perdió al belga por tres meses y puso la mira en el argentino para reforzar la delantera.

Hoy 14:36

El Napoli atraviesa un momento clave en el mercado. Tras la confirmación de la grave lesión muscular de Romelu Lukaku, que lo dejará fuera de las canchas por al menos tres meses, el club italiano comenzó una búsqueda urgente de un centrodelantero para encarar una temporada cargada de competencias. Según medios europeos, uno de los principales apuntados es Mauro Icardi, actualmente en el Galatasaray.

El argentino volvió a jugar la semana pasada luego de recuperarse de una rotura de meniscos y ligamento cruzado anterior, y lo hizo con gol en la victoria ante Karagümrük, después de 281 días de inactividad. Si bien el delantero de 31 años está en negociaciones para renovar por dos temporadas con el club turco, vería con buenos ojos regresar a la Serie A, incluso en condición de préstamo.

La baja de Lukaku, que la temporada pasada marcó 14 goles y dio 11 asistencias, dejó a Lorenzo Lucca como única referencia ofensiva, ya que Giovanni Simeone partió a Torino. Además de Icardi, en la lista de candidatos figuran Artem Dovbyk (Roma) y Dusan Vlahovic (Juventus). El interés por el argentino no es nuevo: en 2019 estuvo cerca de llegar al Napoli, pero terminó fichando por el Paris Saint-Germain.

El equipo dirigido por Antonio Conte buscará cerrar un refuerzo de jerarquía para cubrir la ausencia de Lukaku. La próxima temporada será exigente: el Napoli intentará defender el título de la Serie A, competir en la Champions League, la Coppa Italia y la Supercoppa.